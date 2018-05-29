В Киеве рассказали, что украинцы помогали строить Крымский мост

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Украинские компании помогали строить Крымский мост, заявил постпред Президента Украины в Крыму Борис Бабин. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Обозреватель».
По его словам, никакие меры в отношении существования моста в Киеве не планируются.
«Есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские. К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста», — заявил постпред украинского лидера на полуострове.
Также были и западные компании, которые предоставляли «определенные технологии, оборудование, моторы», отметил Бабин.
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