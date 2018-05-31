Певица Лада Дэнс продемонстрировала интимную часть тела

За несколько часов снимок набрал почти 14 тысяч «лайков» и множество хвалебных комментариев.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Певица 90-х Лада Дэнс решилась на откровенный пиар и показала пятую точку в своем Instagram`e.

«У кого тут полная жо... Лично у меня все хорошо», – заявила артистка.



Поклонникам фото очень понравилось. За несколько часов снимок набрал почти 14 тысяч «лайков» и множество хвалебных комментариев.



«А что были сомневающиеся?», «Стройняшка!!!», «У Вас просто все замечательно», «Хорошая поза», «Что надо!», «Красивая, но не вижу смысла… зачем, Лад?» – прокомментировали поклонники. Некоторые отметили, что Дэнс выкладывает фото не по возрасту.



У Лады Дэнс есть взрослые сын и дочь от брака с бизнесменом Павлом Свирским. Брак из-за разногласий продлился недолго. Муж начал изменять, и они расстались. Певица одна растила детей и пыталась уделить им как можно больше внимания. Она водила их по театрам, брала сына Илью на охоту, каталась с детьми на снегоходах.

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