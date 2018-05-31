Солистка группы Serebro Ольга Серябкина стала копией Леонтьева

Фото: скриншот
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Солистка группы Serebro Ольга Серябкина сильно удивила своих поклонников обновленной внешностью. В социальной сети «ВКонтакте» и Instagram`e она показала фото и видео, на которых позирует со смуглой кожей и мелкими кудрями.
«Скоро будет оччч крутой сюрприз», — подписала Серябкина фото (орфография автора соблюдена – прим. Т-и). В «Сториз» она также показала чудеса перевоплощения.
Пользователи Сети бурно обсудили внешность артистки. Некоторые сравнили солистку коллектива с Бейонсе, Тайрой Бэнкс, Рианной. Другие нашли сходство с Рианной, Уитни Хьюстон и Алсу. Однако были и те, кто увидел в перевоплощении певицы черты Валерия Леонтьева.
Фото собрало более 100 тысяч «лайков».
«Когда хочешь быть как Ким Кардашьян, но родилась в Балашихе», «Серябкина шоколадкина!», «Я вообще не узнала», «Как метиска, и на Холли Бери похожа», «Блин, с Джей Ло перепутал», «Закос по Рианну?», «О, на Леонтьева похожа!» — написали комментаторы.
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