Солистка группы Serebro Ольга Серябкина стала копией Леонтьева

Некоторые сравнили солистку коллектива с Бейонсе, Тайрой Бэнкс, Рианной. Другие нашли сходство с Рианной, Уитни Хьюстон и Алсу.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Солистка группы Serebro Ольга Серябкина сильно удивила своих поклонников обновленной внешностью. В социальной сети «ВКонтакте» и Instagram`e она показала фото и видео, на которых позирует со смуглой кожей и мелкими кудрями.



«Скоро будет оччч крутой сюрприз», — подписала Серябкина фото (орфография автора соблюдена – прим. Т-и). В «Сториз» она также показала чудеса перевоплощения.



Пользователи Сети бурно обсудили внешность артистки. Некоторые сравнили солистку коллектива с Бейонсе, Тайрой Бэнкс, Рианной. Другие нашли сходство с Рианной, Уитни Хьюстон и Алсу. Однако были и те, кто увидел в перевоплощении певицы черты Валерия Леонтьева.

Фото собрало более 100 тысяч «лайков».



«Когда хочешь быть как Ким Кардашьян, но родилась в Балашихе», «Серябкина шоколадкина!», «Я вообще не узнала», «Как метиска, и на Холли Бери похожа», «Блин, с Джей Ло перепутал», «Закос по Рианну?», «О, на Леонтьева похожа!» — написали комментаторы.

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