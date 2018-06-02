В Турции запретили Uber

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Онлайн-сервис по заказу такси Uber прекратил свою деятельность в Турции. Об этом заявил Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает RT со ссылкой на газету Daily Sabah.
«У нас есть собственная система такси... мы не позволим системе персональных такси разрушить бизнес турецких таксистов», — сказал турецкий лидер.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Uber прервал испытания беспилотных такси после аварии в Аризоне.
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