Uber прервал испытания беспилотных такси после аварии в Аризоне

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Uber приостановил испытания своих беспилотных такси после того, как один из тестовых автомобилей попал в аварию в штате Аризона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

ДТП с участием беспилотного автомобиля произошло в пятницу в городе Темпе, штат Аризона, сообщили в местной полиции.

Авария произошла, когда водитель другого автомобиля не пропустил автомобиль Uber во время его разворота. В результате беспилотник опрокинулся набок. Серьезных травм в результате происшествия никто не получил.

На переднем сидении беспилотного автомобиля был водитель, но машина в момент аварии двигалась в автономном режиме, сообщили в компании такси.

В связи с этим Uber решил приостановить испытания беспилотных такси в Аризоне, Питтсбурге и Сан-Франциско до выяснения всех обстоятельств.

«Мы продолжаем изучать этот инцидент», — заявил пресс-секретарь Uber.