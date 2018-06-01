Житель Красноярска набил лицо Ольги Бузовой ради селфи

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Фото: соцсети
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Фанат Ольги Бузовой – мужчина по имени Григорий набил татуировку с лицом Ольги на своем плече, чтобы сделать с ней селфи. Видео с концерта попало в Сеть.
Мужчина подошел к артистке и показал ее портрет. Бузова изумленно ахнула: «Это я!». Знойная брюнетка отметила, что ей очень приятно, но ей трудно понять его поступок.
«Я даже не знаю, это безумие или это любовь, это что?», — отреагировала Бузова. «Любовь», — уверенно ответил парень, который также добавил, что сделал тату ради совместного селфи.
Поклонники неоднозначно отреагировали на поступок мужчины. Некоторые отметили, что ему бы заняться своим здоровьем.
«Лучше бы здоровьем своим занимался», «Что не видно что ли, что человек болен», «Она умничка , она хорошо ко всем относится по человечески, за это я ее и уважаю», —высказали мнение поклонники.
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