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Третьяк об оттоке игроков в Северную Америку: «Агенты обещают им золотые горы и место в клубе НХЛ»

Татар-информ

2 июня 2018, 10:58

Общество

В ЖК «Весна» в Казани построят школу за 511 млн рублей

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Школа будет рассчитана на 1,5 тыс. учеников.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). На строительство школы в жилом комплексе «Весна» в Казани из федерального и республиканского бюджетов выделят 511 млн рублей. Тендер на строительство размещен на сайте госзакупок.

Школа сможет вместить 1,5 тыс. учеников.

Строительство должно быть завершено к концу лета следующего года.

ЖК «Весна» располагается по ул. Мамадышский тракт в Советском районе Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ЖК «Светлая долина» к 1 сентября откроют школу на 800 детей. 

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