В ЖК «Весна» в Казани построят школу за 511 млн рублей

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). На строительство школы в жилом комплексе «Весна» в Казани из федерального и республиканского бюджетов выделят 511 млн рублей. Тендер на строительство размещен на сайте госзакупок.
Школа сможет вместить 1,5 тыс. учеников.
Строительство должно быть завершено к концу лета следующего года.
ЖК «Весна» располагается по ул. Мамадышский тракт в Советском районе Казани.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ЖК «Светлая долина» к 1 сентября откроют школу на 800 детей.
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