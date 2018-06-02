В ЖК «Весна» в Казани построят школу за 511 млн рублей

Школа будет рассчитана на 1,5 тыс. учеников.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). На строительство школы в жилом комплексе «Весна» в Казани из федерального и республиканского бюджетов выделят 511 млн рублей. Тендер на строительство размещен на сайте госзакупок.

Школа сможет вместить 1,5 тыс. учеников.

Строительство должно быть завершено к концу лета следующего года.

ЖК «Весна» располагается по ул. Мамадышский тракт в Советском районе Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ЖК «Светлая долина» к 1 сентября откроют школу на 800 детей.