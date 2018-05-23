В ЖК «Светлая долина» к 1 сентября откроют школу на 800 детей

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Рядом с жилым комплексом «Светлая долина» к началу учебного года откроется новая школа на 800 человек. Образовательное учреждение, построенное по современным технологиям, уже принимает будущих школьников 1 – 8 классов. Об этом сообщается на официальном портале мэрии Казани.

В сообщении указано, что новое здание будет иметь три этажа и два отдельных холла для старших и младших классов, а также спортзал, медпункт и библиотеку.

Школа будет обучать детей по трем углубленным профилям — химико-биологическому, биолого-географическому, а также информационно-технологическому. Особое внимание учителя уделят экологическому образованию.

Родители будущих учеников уже начали подавать заявки на прием. В школу будут принимать детей, проживающих в комплексах «Светлая долина», «Весна», жилых массивах Большие и Малые Клыки, других домов советского района. В целом, заведение охватит территорию проживания 5 тыс. горожан.