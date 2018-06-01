Безруков создал рок-группу «Крестный папа» и представил дебютный сингл

Фото: инстаграм
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Российский актер театра и кино Сергей Безруков создал рок-группу под названием «Крестный папа». Об этом он сообщил в своем Instagram`e.
В комментарии к дебютному синглу под названием «Не про нас» артист рассказал, что создание рок-группы было его юношеской мечтой.
«И вот, не прошло и 30 лет, как детские фантазии начали воплощаться», — написал актер.
Первым шагом к осуществлению мечты стал музыкально-поэтический спектакль «Высоцкий. Рождение легенды». Он вышел в прошлом году. До этого Безруков исполнял некоторые композиции в спектаклях и кино.
Безруков также рассказал, о чем его новые песни. «Наши песни о самом важном: о радости жить, о любви», — отметил артист.
Поклонники пришли в неописуемый восторг и пожелали удачи в новых начинаниях.
«До мурашек... невероятно, красиво, голос.... нет слов…», «Это замечательно! Поздравляю с первым синглом!», «Очень круто! Удачи в новых начинаниях!», «Эх, зацепило!!! Классная песня, сразу чувствуется!» — высказали свое мнение фолловеры в Сети.
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