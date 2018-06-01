Луценко объяснил дипломатам стран G7 инсценировку убийства Бабченко

По словам генпрокурора Украины и главы СБУ, спецоперация помогла не допустить гибели журналиста и узнать о потенциальных жертвах.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил дипломатам других стран цель инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Во встрече приняли участие дипломаты стран, входящих в «Большую семерку», государств – членов Европейского Союза, Австралии и Норвегии, а также представители самого Европейского Союза и Совета Европы. С украинской стороны еще одним участником был глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Представители силовых структур Украины рассказали дипломатам, что именно спецоперация, включавшая в том числе и инсценировку, позволила не допустить гибели Бабченко, задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком и узнать о потенциальных жертвах других подобных покушений.

Луценко пообещал, что вся информация об операции, которую можно будет раскрыть, будет доведена до сведения общественности.