Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова стала мамой

Отец новорожденного малыша и старшей дочери – бизнесмен Павел Титоров.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова, известная в шоу по роли «настоящей русской бабы», стала мамой во второй раз. О радостном событии сообщила сама актриса.



«Ура! С днем защиты детей! Сегодня нам 1 неделя», – подписала снимок Морозова. На фото запечатлена семья артистски – муж, старшая дочь и сын в конверте, если судить по голубому банту.



Поклонники в буквальном смысле завалили Татьяну Морозову поздравлениями: «Ура! Мальчик! Поздравляю!», «Поздравляю, Вас!!!! Здоровья маме и малышу», «Желаю вам и вашему ребёночку: здоровья, счастья, чтобы слушался маму и папу!!!», «Поздравляю с рождением сыночка!!! Самая красивая и улыбчивая!!» – написали фолловеры артистки.



Отец новорожденного малыша и старшей дочери – бизнесмен Павел Титоров. Пара поженилась в 2009 году. В декабре 2017-го супруги, что они вновь готовятся стать родителями. Морозова сказала, что не будет засиживаться в декрете и вновь готовится выйти на работу.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова вновь выходит замуж.

Публикация от ТАТЬЯНА МОРОЗОВА 👸🏼 (@tatyanamorozova) 24 Май 2018 в 2:57 PDT