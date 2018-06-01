В дни ЧМ-2018 в Казани будут курсировать 48 бесплатных шаттлов

Рекомендуем
Фото: Рамиль Гали
(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). Для удобства любителей футбола в период проведения ЧМ-2018 в Казани будут курсировать 48 бесплатных шаттлов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.
Курсировать они будут по двум маршрутам: Дворец спорта – станция метро «Козья Слобода» – остановка «Ул. Адоратского»; железнодорожный вокзал «Казань-2» через ТЦ «Тандем» и ТЦ «Парк хаус» до остановки «Ул. Адоратского».
«В случае необходимости за четыре часа до начала матча будут также организованы шаттлы от аэропорта до остановки "Адоратского"», – отметил Фаттахов.
Спикер подчеркнул, что для ориентации болельщиков на данные автобусы будет нанесена символика чемпионата.
Ранее ИА «Татар-информ» рассказало об ограничении движения транспорта во время игр чемпионата мира в Казани.
Следующая новость
Режиссер из Казани Руслан Низамиев стал победителем всероссийского детского конкурса.
Пользователи приложения смогут напрямую общаться со специалистами Фонда социального страхования и узнавать, когда поступит средство реабилитации.
Семьи с особенными детьми могут получить кресла-коляски и подгузники после подачи заявления в Фонд социального страхования.
Шаттлы во время чемпионата мира по футболу будут ездить по нескольким маршрутам.
Награждение участников состоялось по номинациям: «Хореография», «Вокальные ансамбли», «Вокал-соло» и «Конферанс».
Специальную полосу огородят водоналивными барьерами, она будет предназначена только для перевозки клиентских групп.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин рассказал о ходе реализации программ капремонта социально-культурных объектов.
1 июня отмечается юбилей подписания Лениным «Декрета о реорганизации и централизации архивного дела».
Во время ЧМ-2018 будут использовать схему проезда, опробованную во время Кубка конфедераций.
Право разрезать алую ленточку наряду с руководителями удостоилась капитан футбольной женской команды «Кадеты» Карина Батырева.
01 июня«Глупо скрывать пару счетов, когда их несколько в банке. Я же не дурак!»: в Челнах лишили полномочий двух депутатов
01 июняБлизкие о погибшей при урагане в Муслюмово матери двоих детей: «Редко встречаются люди с таким большим сердцем»