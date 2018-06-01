В дни ЧМ-2018 в Казани будут курсировать 48 бесплатных шаттлов

Шаттлы во время чемпионата мира по футболу будут ездить по нескольким маршрутам.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). Для удобства любителей футбола в период проведения ЧМ-2018 в Казани будут курсировать 48 бесплатных шаттлов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.

Курсировать они будут по двум маршрутам: Дворец спорта – станция метро «Козья Слобода» – остановка «Ул. Адоратского»; железнодорожный вокзал «Казань-2» через ТЦ «Тандем» и ТЦ «Парк хаус» до остановки «Ул. Адоратского».

«В случае необходимости за четыре часа до начала матча будут также организованы шаттлы от аэропорта до остановки "Адоратского"», – отметил Фаттахов.

Спикер подчеркнул, что для ориентации болельщиков на данные автобусы будет нанесена символика чемпионата.

Ранее ИА «Татар-информ» рассказало об ограничении движения транспорта во время игр чемпионата мира в Казани.