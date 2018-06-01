Дамир Фаттахов: Эксперимент с «последней милей» оказался неэффективным

Во время ЧМ-2018 будут использовать схему проезда, опробованную во время Кубка конфедераций.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). Схема проезда к «последней миле», использованная на тестовом матче чемпионата мира по футболу в Казани, оказалась неэффективной. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.

«На последнем тестовом матче мы попробовали более усовершенствованный вариант с использованием пропуска в жилой квартал, сделали круговое движение. Благодаря этому движению в 69-м квартале появилась возможность проезжать всем желающим», – напомнил спикер.

Однако, по словам Фаттахова, эксперимент оказался неудачным. «Мы рассчитывали, что будут заезжать только те, кто там проживает. Все остальные автомобилисты посчитали, что у них есть возможность поближе подъехать к стадиону. В итоге появились серьезные пробки», – пояснил чиновник и добавил, что схема проезда, использованная на Кубке конфедераций, оказалась самой оптимальной.

Поэтому было принято решение, что в столице Татарстана во время игр чемпионата мира по футболу никакие пропуска действовать не будут.

При этом первый заместитель руководителя исполкома Казани успокоил жителей: доступ ко всем домам, в том числе и находящимся в непосредственной близости к месту проведения игр, будет обеспечен. «Схема позволяет жителям 69-го квартала со стороны проспекта Ф. Амирхана при повороте на улицу Чистопольская попасть во все свои дома. Единственное – им нужно будет немного проехать по дворам», – уточнил он.

«Мы ничего нового не вводим, а возвращаемся к схеме проезда, которая была использована во время Кубка конфедераций и оказалась самой оптимальной. Практика показала, что экспериментировать не нужно. Добра от добра не ищут», – подчеркнул первый замруководителя исполкома столицы Татарстана.

Дамир Фаттахов напомнил также, что в дни проведения матчей мундиаля движение транспортных средств на территории, прилегающей к стадиону Kazan-Arena, будет ограничиваться за четыре часа до начала игр. Запрет будет сниматься только через два часа после их окончания.

ИА «Татар-информ» ранее приводило список участков дорог, где движение будет запрещено.