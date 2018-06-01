При взрыве в иркутском ТРЦ «Комсомолл» пострадали 8 детей

Инцидент произошел во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Иркутском ТРЦ «Комсомолл» при взрыве пострадали 8 детей, сообщает IRK.ru

ЧП произошло 1 июня во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация». При демонстрации эксперимента в зале находилось около 70 человек. В какой-то момент произошел взрыв.

По сведениям СМИ, в результате взрыва пострадали восемь детей. Состояние их здоровья уточняется.

Всего пожарные эвакуировали из ТРЦ полторы тысячи человек.