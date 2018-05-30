«Последняя миля» ЧМ-2018: как проехать по Казани в дни мундиаля

В столице Татарстана ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к стадиону Kazan-Arena.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Казани ограничат движение транспорта на территории, прилегающей к стадиону Kazan-Arena (так называемая «последняя миля»).

Движение транспортных средств будет ограничиваться за четыре часа до начала игры. Запрет снимут только через два часа после ее окончания.

Ограничения движения транспорта будут вводиться с 9.00 до 17.00 16 июня; с 17.00 20 июня до 1.00 21 июня; с 17.00 24 июня до 1.00 25 июня; с 13.00 до 21.00 27 июня; с 13.00 до 21.00 30 июня; с 17.00 6 июля до 1.00 7 июля.

Движение будет запрещено на следующих участках дорог:

по улице С. Хакима на участке от пр. Ф. Амирхана до ул. Чистопольская;

по ул. Чистопольская на участке от ул. А. Бичурина до пр. Х. Ямашева при движении от ул. А. Бичурина (за исключением съезда на пр. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима);

по ул. Чистопольская на участке от пр. Х. Ямашева до ул. Адоратского при движении от пр. Х. Ямашева;

по пр. Х. Ямашева на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта;

по ул.Гаврилова на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольская;

по ул. Академика Арбузова на участке от ул. Журналистов до пр. Х. Ямашева при движении от ул. Журналистов.

Кроме того, на это время одностороннее движение будет введено на следующих участках улично-дорожной сети Казани:

на ул. Адоратского при движении от ул. Четаева до ул. Чистопольская;

на ул. Журналистов от ул. Академика Арбузова до ул. Халитова при движении от ул. Академика Арбузова;

на ул. Нигматуллина от ул. Чистопольская до ул. С. Хакима при движении от ул. Чистопольская.

Кроме того, в дни проведения матчей в Казани в указанное время будут запрещены:

левый поворот с ул. Журналистов на ул. Халитова при движении со стороны ул. Академика Арбузова;

правый и левый повороты на пересечении ул. Адоратского и пр. Х. Ямашева при движении по ул. Адоратского со стороны ул. Четаева.

Ограничения не коснутся велосипедов, машин экстренных и оперативных служб, транспортных средств со специальными пропусками по формам оргкомитета «Россия-2018» и исполкома Казани, а также машин, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на маршрутах спортивных соревнований.