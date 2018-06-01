Завод имени Горького построит для ФСБ девять «Океанов»

Предприятие спустило на воду уже два военных сторожевика.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Зеленодольский завод имени А.М. Горького выпустит девять сторожевых кораблей по проекту 22100 «Океан» для пограничной службы ФСБ России. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный конструктор АО «КМКБ „Алмаз“» Борис Лейкис.

«Я слышал цифры — девять. А сколько точно будет, я не знаю. Все будет зависеть от финансирования и других факторов», — отметил конструктор.

Два военных корабля первого ранга серии проекта 22100, разработанного Санкт-Петербургским АО «Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз“», завод уже спустил на воду. Первый — головной корабль серии — «Полярная звезда» спустили на воду 21 мая 2014 года. Второй — «Петропавловск-Камчатский» — сегодня, 1 июня 2018 года.

«Мы создали корабль совокупность технических характеристик которого позволяет считать что он лучший в мире. С таким ледовом классы защиты, с таким вооружением, с такой системой автоматизации и с такой энергетической установкой в мире не существует», — добавил Борис Лейкис.

Корабль нового поколения способен нести службу в автономном режиме в течение 60 суток, развивать скорость до 20 узлов, а дальность плавания такого судна — до 12 тысяч миль. На кораблях «Океана» имеется взлетно-посадочная площадка и ангар для вертолета класса Ка-27. Срок эксплуатации такого корабля — 40 лет.

"Потребность у пограничной службы в данных кораблях большая. Корабли ждут в Арктике, На Камчатке, Сахалине , в Приморье«,— рассказал Представитель заказчика руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, вице-адмирал Геннадий Медведев.

«Океан» сможет оказывать помощь по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия, обеспечивать действия спецназа ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.

«В принципе в техническом задании было прописана возможность установки на этот корабль некоторого ударного оружия, она остаётся. Да, в короткое время можно переоборудовать корабль под функции ударного ракетного корабля», — объяснил главный конструктор «Алмаза».

Головной корабль проекта 22100 «Полярная звезда» сегодня несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району. Закладка головного корабля состоялась 30 мая 2012 года, а торжественная церемония поднятия флага на сторожевике прошла в Кронштадте 17 декабря 2016 года.

«На первом головном корабле находилась уникальная энергетическая установка. В мире таких были единицы. Когда ввели санкции, то страны, которые их ввели, решили, что Россия современные корабли больше не будет строить, потому что создать такую установку самим очень сложно. Перед нами стояла задача: либо мы останавливаем производство таких кораблей, либо попытаемся создать энергетическую установку с такими же функциями. Мы сумели повторить такую установку уже на базе отечественного строения», — подытожил Борис Лейкис.

На стапелях зеленодольского завода уже сегодня ведется строительство третьего серийного заказа проекта 22100, заложили который 28 апреля 2017 года.