В Татарстане спущен на воду первый серийный сторожевой корабль проекта «Океан»

Судно для пограничной службы ФСБ построено в Зеленодольске и получило название «Петропавловск-Камчатский».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Сегодня на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького спустили на воду первый серийный сторожевой корабль проекта 22100 «Океан» «Петропавловск-Камчатский» для пограничной службы ФСБ России.

Военный корабль первого ранга стал вторым в серии проекта 22100, разработанного Санкт-Петербургским АО «Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз“». Первый — головной корабль серии — «Полярная звезда» спустили на воду 21 мая 2014 года.

«Сегодня мы спускаем на воду корабль серии „Океан“. Первый головной корабль серии „Полярная звезда“ уже больше года несёт службу в арктических широтах. Это надежный современный корабль. Выполняет широкий спектр задач по защите государственной границы, экономических и других законных интересов Российской Федерации. Потребность у пограничной службы в данных кораблях большая. Корабли ждут в Арктике, На Камчатке, Сахалине , в Приморье», — рассказал Представитель заказчика руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, вице-адмирал Геннадий Медведев.

Корабль нового поколения способен нести службу в автономном режиме в течение 60 суток, развивать скорость до 20 узлов, а дальность плавания такого судна — до 12 тысяч миль. «Океан» предназначен для охраны исключительной экономической зоны Российской Федерации, участия в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров, терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств.

Сторожевик сможет оказывать помощь по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия, обеспечивать действия спецназа ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.

Известно, что на кораблях «Океана» имеется взлетно-посадочная площадка и ангар для вертолета класса Ка-27.