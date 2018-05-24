Козак: Акцизы на нефтепродукты должны снизиться с июля

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Снижение акцизов на дизельное топливо и бензин должно произойти не позднее 1 июля. Об этом заявил отвечающий за топливно-энергетический комплекс вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак, сообщает «Газета.Ru».

Такое решение было принято в связи с быстрым ростом розничных цен на топливо. Законопроект должен стабилизировать рынок нефтепродуктов. Однако для того, чтобы снизить цены на топливо, должны быть приняты более радикальные меры, уверены специалисты.

Ранее стало известно о решении Правительства РФ уменьшить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны, на дизельное топливо – на 2 тыс. рублей с тонны.

По мнению эксперта Центра политической конъюнктуры России Дмитрия Абзалова, данная мера ведет к введению системы плавающего акциза. Когда цена на бензин стремительно растет, акцизы снижаются, а когда стоимость топлива падает, акцизы растут. Правительство преследует цель остановить стремительный рост цен для потребителя, пояснил специалист.