Россельхознадзор: Проблема электронной ветсертификации была с молочным сектором

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Большая проблема по оформлению электронных ветеринарных сертификатов была с молочным сектором. Молокопереработчиков долгое время вводили в заблуждение компании «Данон» и «Вимм-Билль-Данн». Об этом на совещании во Дворце земледельцев сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.
«Самая большая проблема до последнего времени была с молочным сектором. В результате подрывной работы, которую последовательно и в течение многих лет проводят две наши иностранные молокоперерабатывающие компании "Данон" и "Вимм-Билль-Данн", этот сектор был полностью дезориентирован предпринимателями. В результате значительная часть молокопереработчиков не готовилась. Сейчас ситуация постепенно выправляется», – сказал докладчик.
Он отметил, что несколько сотен новых молокопереработчиков в России уже участвуют в электронной сертификации. «150 из них имеют готовые работающие информационные проекты и полностью перешли на электронную сертификацию», – добавил Власов.
По его словам, в апреле на готовую молочную продукцию в России было оформлено чуть более 2,5 млн электронных ветеринарных сертификатов. Примерно столько же оформляется на мясо.
«Поскольку молочный сектор подтянулся, напряженная ситуация остается с другим сектором – аквакультурой. Там много специфики в сертификации. Пока адекватных технологий не отработано», – заключил замруководителя Россельхознадзора.
Обязательная электронная ветеринарная сертификация вводится с 1 июля. Для электронной сертификации поднадзорных грузов, отслеживания пути их перемещения по территории России, повышения пищевой и биологической безопасности создана автоматизированная система «Меркурий».
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