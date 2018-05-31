Татарстан занимает пятое место в России по оформлению электронных ветсертификатов

Абсолютный лидер по оформлению ветеринарных сертификатов в электронном виде – Московская область.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан среди субъектов РФ занимает пятое место по количество оформляемых электронных ветеринарных сертификатов. Об этом на совещании во Дворце земледельцев сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Обязательная электронная ветеринарная сертификация вводится с 1 июля. Для электронной сертификации поднадзорных грузов, отслеживания пути их перемещения по территории России, повышения пищевой и биологической безопасности создана автоматизированная система «Меркурий».

«Татарстан был многолетним лидером (с 2015-го года – прим. Т-и), занимая первое и второе место, в перечне субъектов Российской Федерации вместе с Краснодарским краем. Сейчас Татарстан работу не ухудшил, но ряд субъектов усилили свою работу и обогнали республику. Так, в Татарстане в январе было оформлено 1,1 млн сертификатов, в феврале – почти 1,2 млн, в марте – 1 млн 380 тыс., в апреле – 1 млн 476 тыс. Но эта динамика нас не очень впечатляет. Татарстан стоит на пятом месте», – рассказал Власов.

При этом он отметил, что есть регионы, которые ничего не сделали для перехода на электронную ветеринарную сертификацию. «В первую очередь это национальные республики Северного Кавказа. Самая тяжелая ситуация в Дагестане. Если сравнивать с Татарстаном, то ситуация там хуже в 10 тысяч раз», – подчеркнул заместитель руководителя Россельхознадзора.

В России за апрель было оформлено 42,6 млн электронных ветеринарных сертификатов, констатировал докладчик. «Если сравнивать с апрелем 2017 года, то разница составляет почти в 10 раз. Сейчас темп оформления повысился. По последней неделе он такой: за секунду образуется около 150 сертификатов и 2,2 млн сертификатов в день», – добавил он.

По словам Власова, абсолютный лидер по оформлению ветеринарных сертификатов в электронном виде – Московская область, где за месяц создается около 4 млн документов.

Реальный переход бизнес-сообщества на электронную ветеринарную сертификацию на данный момент составляет в среднем около 10 процентов, а степень готовности – около 30 процентов, заметил замруководителя Россельхознадзора.

«У нас ведется мониторинг среднего времени отклика. Сейчас в системе оно составляет 40 миллисекунд. Максимальное время отклика доходит до 20 – 30 секунд. Задержки, как правило, связаны с линиями связи и удаленными системами», – заключил Власов.