В России ответственность за неправильное оформление ветсертификатов усилят штрафами

Изменения в КоАП РФ в части штрафов могут быть приняты уже осенью.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В России усилят административную ответственность за несоблюдение правил по оформлению ветеринарных сертификатов. Подготовлен проект о внесении изменений в статью КоАП РФ, касающихся штрафов за ненадлежащее оформление документов. Об этом на пресс-конференции во Дворце земледельцев рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

В России 1 июля вступают в законную силу изменения, согласно которым расширится перечень продукции, подлежащей обязательной ветеринарной сертификации и сопровождению электронными ветеринарными документами.

«Сейчас разрабатывается законопроект, в соответствии с которым за определенное время, если нарушаются правила оформления ветеринарных сертификатов в электронном виде, но это не приводит к нарушению карантинного режима, тогда в течение этого периода получают предупреждение. Я предлагал до 1 января, некоторые – до 1 октября. Если товарищ упорствует, либо нарушает карантинный режим, тогда получает штраф. За иные нарушения, то есть человек никакой сертификат не сделал, ни бумажный, ни электронный, – штраф», – отметил Власов.

«Если это сделает владелец личного подсобного хозяйства или другое частное лицо, то, если мне не изменяет память, от трех до пяти тысяч рублей. Если это сделает должностное лицо, тогда от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Организация или компания заплатит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Мы очень просили наших коллег дать возможность накладывать штраф в диапазоне от 2 тыс. до 500 тыс. рублей. Потому что для мелкой кампании в отличие от крупной 300 тыс. рублей – много», – добавил он.

По словам Власова, изменения в КоАП РФ могут быть приняты уже осенью. «Там будет более глубокая индексация составов нарушений и штрафные санкции возрастут. Если по проекту, то максимальный штраф для юрлиц будет до 2 млн рублей, а для граждан, если мне не изменяет память, – до 50 тыс. рублей. Но это будет осенью. И скорее всего, введут в действие с 1 января», – заключил он.