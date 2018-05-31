Нетрезвый игрок «Ак Барса» Косов в момент остановки инспекторами ДПС управлял такси

Косов, который ехал в такси с празднования, в какой-то момент предложил водителю такси поменяться, так как тот, по его мнению, медленно ехал.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Нетрезвый хоккеист «Ак Барса» Ярослав Косов в момент, когда его остановили инспекторы ДПС, управлял автомобилем такси, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

По данным источника, Косов, который ехал в такси с празднования, в какой-то момент предложил водителю поменяться, так как шофер, по его мнению, медленно ехал. Водитель по непонятным пока причинам пустил нетрезвого пассажира за руль.

Ранее агентство сообщало, что сегодня утром после чествования ХК «АК Барс», которое состоялось накануне, инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный игрок хоккейной команды Ярослав Косов.

В пресс-службе МВД по РТ, факт остановки инспекторами ДПС Косова подтвердили. Сообщили, что протокол в отношении него был составлен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, протокол о передаче управления автомобилем нетрезвому, был составлен и на водителя такси.

Ранее источник ИА «Татар-информ» рассказал, что Косов уже был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, первый раз пьяным его поймали инспекторы ДПС в Магнитогорске зимой 2015 года. Суд лишил его водительских прав, но само водительское удостоверение, по данным источника агентства, Косов так и не сдал. Сегодня в пять утра он снова попался за это же правонарушение.

Как стало известно агентству, в настоящее время направлен запрос в Магнитогорск. Полицейские ждут ответа по поводу того, при каких обстоятельствах был задержан Косов в прошлый раз и подробностей решения суда о лишении его водительских прав.

Если данные, имеющиеся у татарстанских полицейских, подтвердят их магнитогорские коллеги, в отношении игрока «Ак Барса» Ярослава Косова может быть возбуждено уголовное дело.