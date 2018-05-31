В Казани перенесли запланированные на 1 июня мероприятия в парках и скверах

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Казани перенесли праздничные мероприятия, запланированные в парках и скверах ко Дню защиты детей, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Мероприятия перенесены в связи с ухудшением погодных условий — завтра, 1 июня, в столице Татарстана ожидается сильное похолодание, кроме того, возможен мокрый снег.
О новой дате мероприятий будет сообщено дополнительно, отметили в пресс-службе Комитета по делам детей и молодежи.
Праздник, запланированный в Старо-Татарской слободе 1 июня, также перенесен.
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