Гидрометцентр РТ: Лето в республике начнется с ночных заморозков

В первые дни июня на территории Татарстана ожидается похолодание до минус двух градусов в ночные и утренние часы.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Июнь в Татарстане начинается с ночных заморозков, сообщает Гидрометцентр РТ.

«1 и 2 июня в ночные и утренние часы на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов», — передают синоптики.

Еще вчера днем Гидрометцентр Татарстана прогнозировал шторм, который должен был накрыть республику во второй половине дня. Как и ожидалось, примерно в два часа дня разгул стихии начался в Казани.

В столице республики сильный ветер повредил кровлю колледжа малого бизнеса на улице Тукая и здания театра имени Тинчурина. С Академии тенниса имени Тарпищева сорвало купол.

В Зеленодольском районе без света полностью остались семь населенных пунктов, частично — пять населенных пунктов и сам Зеленодольск. Кроме того, в Зеленодольскую ЦРБ с ушибами грудной клетки были доставлены женщина и юноша.

В восьмом часу вечера очевидцы сообщили, что в Муслюмово в результате разгула стихии погибла женщина. По рассказам людей, 35-летнюю продавщицу магазина «Находка» накрыло куском кровли. В пресс-службе Министерства здравоохранения РТ подтвердили, что женщину с травмами доставили в Муслюмовскую ЦРБ. В 17.23 от травм, несовместимых с жизнью, она скончалась.