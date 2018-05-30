Данила Козловский выложил фото с опухшим и расцарапанным лицом

Как оказалось, питомец актера по прозвищу Груша был очень рад встрече со своим хозяином.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Актер и режиссер Данила Козловский напугал поклонников снимком в Instagram`e, на котором он предстал с опухшим и расцарапанным лицом.



«Когда тебя очень рады видеть, но при этом педикюр на лапах херовый», – подписал снимок актер.



Как оказалось, питомец актера по прозвищу Груша был очень рад встрече со своим хозяином.



Фолловеры артиста оставили на странице актера более 100 тысяч отметок «мне нравится» и сотни комментариев, в которых рассказывали свои истории и поддерживали актера.



«Очень милый!», «Любовь Груши теперь можно измерять по количеству царапин. Шкала Грушиной любви», «Ну вот, печально», «Неплохой слоган для салона красоты где-нибудь в армии», заживет! У меня аляскинский маламут, вот он тоже лапами махать от радости любит», – поддержали своего кумира поклонники.



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