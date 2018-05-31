Хоккеист был задержан инспекторами ГИБДД сегодня утром рядом с «Корстоном».

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Руководство ХК «Ак Барс» пообещало наказать Ярослава Косова, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Руководство «Ак Барса» заявило, что осуждает поведение хоккеиста, и заверило, что помимо административных мер к Ярославу Косову будут применены дисциплинарные санкции в соответствии с уставом клуба. «Профессиональные спортсмены должны быть примером для подражания и с честью нести звание игрока татарстанского клуба», – говорится в заявлении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром рядом с «Корстоном» инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился хоккеист «Ак Барса» Ярослав Косов.

Мужчине выписали протокол и отстранили от управления транспортным средством.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, хоккеиста задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Более того, по словам того же источника, за последний год Косов второй раз попадается за это нарушение.