65-летняя Ирина Понаровская поразила изменениями во внешности

Ирина похудела на 10 кг, перекрасила волосы из розового цвета в белый и коротко подстриглась.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Певица Ирина Понаровская опубликовала в своем Instagram`e свежую фотографию, которая очень удивила поклонников артистки.



Ирина похудела на 10 кг, перекрасила волосы из розового цвета в белый и коротко подстриглась. Черное элегантное платье подчеркивает стройные формы исполнительницы.



Поклонники певицы написали множество положительных комментариев и оставили «лайки» под ее постом.



«Мне кажется, человеку с таким природным вкусом стилист не нужен. Она сама себе лучший стилист и в этом ее индивидуальность», «Уходить тоже нужно уметь – красиво, достойно и вовремя!!!», «Очень эффектная женщина», «Достоинство – самое высшее мастерство... Ирина Витальевна владеет им в совершенстве. А дешевый эпатаж и жалкие сенсации бегущих от времени "артисточек" и "артистиков" просто дешевые попытки напомнить о себе и внушить себе же, что ты все еще интересен... но увы... Истина оставляет выбор за собой», – рассыпались в комплиментах поклонники.



Ирина Понаровская юыла солисткой ВИА «Поющие гитары» , солировала в джаз-оркестре Олега Лундстрема, выпустила несколько своих сольных пластинок. Снялась в фильмах «Трест, который лопнул» (1983), «Он свое получит» (1992) и других.



Помимо актерской и музыкальной картеры Ирина Понаровская создала собственную коллекцию одежды, открыла ателье, а затем и Дом моды в Нью-Йорке, участвовала в создании имидж-агентства. Понаровская трижды была замужем. У нее есть сын Энтони. Она много путешествует, занимается бизнесом, а в свободное время пишет стихи.

Публикация от ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ (@irinaponarovskaya_star) 18 Фев 2018 в 8:30 PST