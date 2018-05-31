В Швейцарии приставы начали арест активов «Газпрома» на 2,6 млрд долларов

Российской компании принадлежит 51 процент акций фирмы Nord Stream AG, зарегистрированной в кантоне Цуг.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Швейцарии судебные приставы описали имущество в офисе фирмы Nord Stream AG, которая является оператором газопровода «Северный поток», передает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Причиной визита приставов стало исполнение решения Стокгольмского арбитража, разбиравшего спор между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Российской компании принадлежит 51 процент акций Nord Stream AG, зарегистрированной в кантоне Цуг.

Представитель «Газпрома» подтвердил информацию о связи действий приставов с исполнением решения арбитража, но заявил, что компания пока что не получала каких-либо официальных уведомлений. Представитель же Nord Stream AG рассказал о получении приказа о наложении ареста 29 мая и заверил, что это не повлияет на реализацию проекта «Северный поток-2».

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что начато обременение акций и других активов «Газпрома» в ряде стран Европы, в том числе в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля частично удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому». С учетом долга украинской компании перед российской последнюю обязали выплатить 2,56 млрд долларов. «Газпром» не согласился с вердиктом и 28 мая подал апелляционную жалобу.