Порошенко заявил о старте принудительного взыскания денег с «Газпрома»

Президент Украины заявил о начале исполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому «Газпром» должен «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко сообщил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с «Газпрома» согласно решению Стокгольмского арбитража, передает РИА Новости.

«Сегодня было начато обременение акций и других активов „Газпрома“ в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах», — приводит заявление Порошенко пресс-служба Президента Украины.

Он также сказал, Украина не желает останавливаться на этих вышеуказанных странах и сделает все, чтобы «обеспечить поступление выигранных средств».

«Об этом говорили во время встречи с председателем правления „Нафтогаз“ Андреем Коболевым», — заключил украинский лидер.

Постановление о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания денег с «Газпрома» по требованию «Нафтогаза Украины» уже получил оператор строительства трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Его представитель при этом не уточнил, о каких обеспечительных мерах идет речь, отмечает агентство. Возможно, речь идет об аресте активов.

В ответ на заявление Порошенко «Газпром» сообщил, что намерен защищать свои права в соответствии с законом.