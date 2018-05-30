Порошенко заявил о старте принудительного взыскания денег с «Газпрома»

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко сообщил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с «Газпрома» согласно решению Стокгольмского арбитража, передает РИА Новости.
«Сегодня было начато обременение акций и других активов „Газпрома“ в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах», — приводит заявление Порошенко пресс-служба Президента Украины.
Он также сказал, Украина не желает останавливаться на этих вышеуказанных странах и сделает все, чтобы «обеспечить поступление выигранных средств».
«Об этом говорили во время встречи с председателем правления „Нафтогаз“ Андреем Коболевым», — заключил украинский лидер.
Постановление о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания денег с «Газпрома» по требованию «Нафтогаза Украины» уже получил оператор строительства трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Его представитель при этом не уточнил, о каких обеспечительных мерах идет речь, отмечает агентство. Возможно, речь идет об аресте активов.
В ответ на заявление Порошенко «Газпром» сообщил, что намерен защищать свои права в соответствии с законом.
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