Женщину убило кровлей, слетевшей с магазина.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появились фото с места гибели женщины в Муслюмово. Их прислали очевидцы.

Ранее агентство сообщало, что слетевшей с магазина «Находка» кровлей убило 35-летнюю женщину, которая работала там продавцом.

Женщина вышла на улицу, посмотреть, что произошло, в этот момент на нее упал кусок кровли.