Из-за разгула стихии без электричества остались казанские поселки Борисоглебское и Сухая река

Повреждены линии электропередачи в Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском районах.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В казанских поселках Борисоглебское и Сухая река из-за непогоды без света остались полторы тысячи человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 14.20 в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что ветер, скорость которого достигла 22 метров в секунду, оборвал линии электропередачи в нескольких населенных пунктах Татарстана.

В Зеленодольском районе республики, в том числе в самом Зеленодольске, повалены десять деревьев. Поврежден один автомобиль. Количество отключенных от электроэнергии домов уточняется.

Стихия оставила без электричества девять домов в населенном пункте Алатырь Высокогорского района республики. В селе Высокая гора ураганный ветер снес крышу с частного дома.

В Лаишевском районе под отключение попали сразу 339 домов, в которых проживают 1200 человек (в том числе 268 детей).

Информации о погибших и пострадавших, по данным МЧС РТ, нет.

Для ликвидации последствий непогоды привлечены 108 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России – 14 человек и 5 единиц техники.



