Из-за разгула стихии без электричества остались казанские поселки Борисоглебское и Сухая река

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В казанских поселках Борисоглебское и Сухая река из-за непогоды без света остались полторы тысячи человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В 14.20 в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что ветер, скорость которого достигла 22 метров в секунду, оборвал линии электропередачи в нескольких населенных пунктах Татарстана.
В Зеленодольском районе республики, в том числе в самом Зеленодольске, повалены десять деревьев. Поврежден один автомобиль. Количество отключенных от электроэнергии домов уточняется.
Стихия оставила без электричества девять домов в населенном пункте Алатырь Высокогорского района республики. В селе Высокая гора ураганный ветер снес крышу с частного дома.
В Лаишевском районе под отключение попали сразу 339 домов, в которых проживают 1200 человек (в том числе 268 детей).
Информации о погибших и пострадавших, по данным МЧС РТ, нет.
Для ликвидации последствий непогоды привлечены 108 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России – 14 человек и 5 единиц техники.
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