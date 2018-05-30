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Эльза Кузнецова

30 мая 2018, 23:26

Культура

В театре Кариева покажут спектакль о кролике Эдварде для незрячих

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Фото: Салават Камалетдинов


Постановка будет сопровождаться тифлокомментированием для слабовидящих и незрячих людей.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 1 июня Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева приглашает на благотворительный показ спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (К. Дикамилло), сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Постановка будет сопровождаться тифлокомментированием для слабовидящих и незрячих людей. Режиссером постановки выступил заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана Ренат Аюпов.

Проект реализуется в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова совместно с Республиканской специальной библиотекой для слепых и слабовидящих. Тифлокомментатор – сотрудница библиотеки Гелюся Закирова. Начало в 14.00.

Первый показ спектакля с тифлокомментариями на татарском языке состоялся 21 апреля. На премьеру пришли 35 незрячих людей. Для театра Кариева, как и для Татарстана в целом, это стало первым опытом проведения подобных мероприятий.

 

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