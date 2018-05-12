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Из-за разбушевавшейся стихии в Зеленодольском районе пострадали двое детей и взрослый

Эльза Кузнецова

30 мая 2018, 15:43

Шоу-бизнес

Беременная Лера Кудрявцева напугала фанатов снимком из больницы

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Больницу с прогрессивными видами медицины ей посоветовала коллега Анфиса Чехова.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Беременная Лера Кудрявцева, малыш которой должен появиться на свет в конце лета, напугала фанатов снимком из клиники. В своем Instagram`e Лера опубликовала фото с врачом.

Эту больницу с прогрессивными видами медицины ей посоветовала коллега Анфиса Чехова. Медики этого заведения лечат боль в спине и суставах, грыжи, сколиоз.

«Удивительно, но остеопатия без медикаментов лечит головную боль, депрессию, стрессовые состояния, что является основной проблемой большого города. И особенно важно, что остеопатия эффективно готовит организм к беременности, сопровождает ее и работает с детками с самого рождения», – написала Кудрявцева на своей страничке.

Поклонники пожелали Лере и ее будущему малышу здоровья. А особенно наблюдательные посоветовали телеведущей не носить одежду с черепами.
«Лерочка, крайне не желательно носить одежду с черепами (плохая энергетика), а девочкам в положении подавно... С любовью...» – предостерегли блондинку фолловеры.

Кудрявцеву давно мучают сильные боли в спине. Обувь на каблуке стала для нее настоящим испытанием. Лера признавалась, что после ведения различных концертов, шоу, награждений ее буквально уносили со сцены на руках. От диких болей теледиву ничего не могло спасти – она пробовала массажи, иглоукалывания, банки, остеопатию. В итоге у артистки стала отниматься нога.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева ушла в декретный отпуск. Отец будущего ребенка – хоккеист Игорь Макаров. Пара будет рожать в США.

 

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

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