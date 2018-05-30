Легенда «Ак Барса» Сергей Зиновьев провел мастер-класс для воспитанников клубной академии

Участие в тренировке на льду также принял главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Сергей Зиновьев и главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ провели мастер-класс для воспитанников «Академии хоккея Ак Барс» в рамках Международной практической конференции Федерации хоккея России.

Конференция «Национальная программа подготовки хоккеистов "Красная машина": философия и базовые принципы» стартовала в Казани 29 мая: первый день участники посвятили обсуждению современных методик подготовки юных хоккеистов. На следующий день все это решили показать на практике — Зиновьев и Браташ вместе с мальчишками девяти-десяти лет вышли на лед и показали им несколько полезных упражнений. С трибун «Татнефть-арены» за происходящим наблюдали участники конференции, многие из которых также занимаются с детьми — для них этот мастер-класс также получился очень полезным.

«Уровень ребят примерно одинаковый, у меня сын тоже 2008 года рождения. Тем не менее есть 10 — 15 ребят, которые выделяются. Хороший набор, хороший год – ребята показывают себя на площадке», – отметил Зиновьев.

После завершения тренировки участникам конференции вручили программы «Красная машина», по которым детские тренеры будут готовить будущих звезд российского хоккея. Ранее Федерация хоккея России и «Академия хоккея Ак Барс» подписали меморандум о сотрудничестве.