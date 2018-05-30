Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с «Академией хоккея Ак Барс»

Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Федерация хоккея России и «Академия хоккея Ак Барс» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития детского хоккея. Документ подписали президент ФХР Владислав Третьяк и президент Федерации хоккея Татарстана Наиль Маганов.
Сотрудничество будет заключаться в проведении обучающих семинаров, мастер-классов и лекций с использованием программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Кроме того, планируется проведение обучающих мероприятий для тренеров и судей.
«Очень рад, что мы подпишем этот меморандум — мы решаем социальную задачу пропаганды здорового образа жизни, это важно. Будем идти по этому пути, чтобы позитивный опыт Татарстана транслировался в других регионах. Совместными усилиями мы будем растить новых звёзд, которые будут прославлять клубы и национальную сборную», — отметил Третьяк.
Маганов назвал подписание меморандума признанием хоккейной истории и традиций Татарстана.
«Сегодня мы поставили подписи под первым подобным документом. Надеемся, что он будет стартовым, и все регионы последуют нашему примеру. Мы ознакомились с программой „Красная машина“, приняли её к внедрению — наши дети будут заниматься по этой программе. Сейчас мы работаем на поэтапное её внедрение в Школы региона», — подчеркнул президент региональной Федерации хоккея.
Также участие в подписании меморандума приняли глава штаба сборной России Роман Ротенберг и руководитель рабочей группы по разработке стратегий развития детско-юношеского хоккея в Татарстане Дамир Шавалеев.
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