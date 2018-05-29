«Духов день в Суконной слободе» завершился грандиозным гала-концертом

На площади перед театром кукол «Экият» состоялся пятичасовой музыкальный концерт, объединивший этническую музыкальную культуру разных народов.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Ярким завершением двух фестивальных дней «Духова дня» стал гала-концерт с участием лучших этнических музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, сообщают организаторы мероприятия.



28 мая на площади перед театром кукол «Экият» состоялся пятичасовой музыкальный концерт, объединивший этническую музыкальную культуру разных народов, от России до Балкан. Гала-концерт открылся совместным выступлением одноименного этнопроекта «Духов День» из Казани и «Этносферы» из Москвы. Затем Сергей Старостин, известный историк фольклора, и музыканты проекта «Этносфера» погрузили зрителей в атмосферу аутентичного звучания русской фольклорной музыки.

Группа «Медвежий угол» исполнила лирические баллады и роковые плясовые песни. Ансамбль «Добраночь» представил гостям фестиваля польские, еврейские и балканские ритмы. Завершением гала-концерта стало яркое выступление хэдлайнера фестиваля певицы Тины Кузнецовой и проекта Zventa Sventana.



Третий год подряд фестиваль «Духов день в Суконной слободе» проходит в дни празднования Троицы и престольного праздника Храма Сошествия Святого Духа города Казани.



На фестивале работали три площадки, ярмарка «Сорочка», состоялись лектории с известными казанскими краеведами, психологами, а также открытая беседа со священниками и круглый стол с известными фольклорными музыкантами. Кроме этого, гости мероприятия могли совершить пешеходные экскурсии по району Суконной слободы, посетить многочисленные ремесленные мастер-классы, концерты народной, духовной и этнической музыки.