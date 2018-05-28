Сергей Старостин: Прорастите в себе хотя бы одну песню

Круглый стол фестиваля «Духов день в Суконной слободе» вызвал жаркие споры о значении фольклора в жизни современного человека.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Участники фестиваля «Духов день в Суконной слободе» сегодня на открытой дискуссии в Духосошественском храме обозначили современные проблемы развития фольклора. «Прорастите в себе хотя бы одну песню, и тем самым спасете себя», – такую мысль высказал фольклорист и этнограф Сергей Старостин.

Известный российский этномузыкант был наиболее активным участником встречи. Старостин уверен что «отсутствие понятия титульной нации наносит большой урон русской культуре». «Когда мы говорим о фольклоре, то имеем в виду, прежде всего, культуру сельских пространств, близость к земле. Городскому жителю она не столь близка, однако сельский уклад – это целый мир», – сказал музыкант.

«То, что было создано сотнями поколениями предков, является нашим бесценным наследием. Но проблема в том, что страна претерпела такое количество потрясений, что люди стали жить идеологией, а не верой и традициями», – обеспокоен Старостин, отметив, что вопрос национальной безопасности заключается в том, как будут сосуществовать адепты фольклора и те, кто чужд национальной культуры.

Он добавил, что если народ хочет выжить и сохранить себя как нацию, он сам будет делать все для сохранения собственной культуры и самобытности. С ним согласна певица, участница проекта «Голос» Тина Кузнецова: «Фольклор необходимо любить как дом, как семью, чтобы сделать его жизненной необходимостью».

Не менее категоричен в высказываниях организатор международного этнического фестиваля «Крутушка» Александр Батраков. Он предположил, что отрыв от контекста, земли, корней, сделал фольклор развлекательным жанром. «Я считаю, что наша аутентичность умерла. Чтобы вызвать интерес у молодежи, приходится “применять сцену”, приглашать коллективы, которые подают народную музыку на понятном современному молодому человеку языке», – сказал он.

Вот здесь и прозвучала фраза Старостина, повернувшая ход беседы в сторону поиска выхода: «Не надо пытаться спасать всю Россию, начните с того, чтобы прорастить кусочек любви к культуре в самом себе». Участники дискуссии согласились с утверждением, однако каждый из них добавил, что можно взять на себя определенную миссию. Так, для Батракова – это уже десятый фестиваль под Казанью. Для российского композитора Александра Маноцкова, по его признанию, – его собственный цикл застольных песен. «Как говорил Боб Дилан, кто-то же должен создавать народные песни?! Только те песни, которые я пишу, не для исполнения со сцены, когда один поет, а другой слушает. Они для совместного исполнения, когда один запел, а другой подхватил», – считает музыкант.

В этом плане яркими «миссионерами» можно назвать еще двух участниц круглого стола: руководителя семейной фольклорной студии «Духов день» Луизу Леонтьеву и художественного руководителя Центра русского фольклора Светлану Первакову. Именно они высказали мнение, что для продвижения народной культуры необходимо, во-первых, подсказками помогать творческим коллективам, например, по части костюмов: «Нужно избавляться от этих непобедимых кокошников». Во-вторых, «организовывать коллективы при храмах – именно это самый действенный путь для фольклора в городах», уверена Леонтьева. «Через народные запевки дети приходят в храм, к вере, приводят в общину родителей. Кроме того, поднимать фольклор нужно и через ремесла», – сказала она.

Резюме встречи подвел настоятель Духосошественского храма протоиерей Алексий. «Изучение фольклора формирует русский характер. Связь духовной и народных культур крайне высока», – сказал священник.



