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Татар-информ

29 мая 2018, 14:57

Политика

Грузия заявила о начале разрыва дипотношений с Сирией

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Сирия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). После признания Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с этой ближневосточной страной. Об этом заявил заместитель главы грузинского МИД Давид Дондуа, передает РИА Новости.

По словам дипломата, дипломатические отношения между государствами будут приостановлены.

До этого стало известно, что Сирия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Дипломатические отношения между странами будут установлены на уровне посольств.

Абхазия и Южная Осетия являются частично признанными государствами. Ранее из стран – членов ООН помимо России их независимость признавали Венесуэла, Науру и Никарагуа, теперь к ним прибавилась Сирия. Остальные государства рассматривают и Абхазию, и Южную Осетию в качестве части территории Грузии.

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