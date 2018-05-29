Дипломатические отношения между странами будут установлены на уровне посольств.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Сирия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и решила установить с ними дипломатические отношения. Об этом сообщают пресс-службы министерств иностранных дел обеих республик.

Стороны подчеркнули свою приверженность основополагающим принципам международного права и заявили о стремлении к сотрудничеству.

Дипломатические отношения между Сирией и Абхазией, а также между Сирией и Южной Осетией будут установлены на уровне посольств.

И Абхазия, и Южная Осетия являются частично признанными государствами. Ранее из стран – членов ООН помимо России их независимость признали Венесуэла, Науру и Никарагуа. Некоторое время республики в качестве суверенных государств признавали также Вануату и Тувалу.