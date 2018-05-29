В страшной аварии в Лаишевском районе республики погиб человек

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В страшной аварии в Лаишевском районе республики погиб один человек, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в 9:25 на автодороге «Чистое Озеро – Орел» произошла страшная авария, участниками которой стали кроссовер «Черри» и «КАМАЗ».
Прибывшие к месту ЧП спасатели и пожарные смогли деблокировать двери искореженного автомобиля и вытащить пострадавших.
В результате аварии на месте происшествия скончался один человек. Его личность устанавливается.
Еще один пострадавший в ДТП с травмами легкой степени тяжести был госпитализирован в Лаишевскую ЦРБ.
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