В страшной аварии в Лаишевском районе республики погиб человек

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Чистое озеро – Орел».

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В страшной аварии в Лаишевском районе республики погиб один человек, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в 9:25 на автодороге «Чистое Озеро – Орел» произошла страшная авария, участниками которой стали кроссовер «Черри» и «КАМАЗ».

Прибывшие к месту ЧП спасатели и пожарные смогли деблокировать двери искореженного автомобиля и вытащить пострадавших.

В результате аварии на месте происшествия скончался один человек. Его личность устанавливается.

Еще один пострадавший в ДТП с травмами легкой степени тяжести был госпитализирован в Лаишевскую ЦРБ.