На камеру видеорегистратора попала страшная авария в Лаишевском районе Татарстана

ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Чистое озеро – Орел».

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видеозапись серьезного ДТП в Лаишевском районе Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение об аварии пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в 9:25. По сообщениям очевидцев, на автодороге «Чистое озеро – Орел» лоб в лоб столкнулись кроссовер «Черри» и «КАМАЗ».

К месту ЧП прибыли спасатели и пожарные ПСЧ №119. Они деблокировали двери искореженного кроссовера и смогли вытащить из салона автомобиля пострадавшего. После этого пожарные отключили аккумуляторы разбитых автомобилей.

Состояние здоровья пострадавшего и обстоятельства аварии уточняются.