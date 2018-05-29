На камеру видеорегистратора попала страшная авария в Лаишевском районе Татарстана

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видеозапись серьезного ДТП в Лаишевском районе Татарстана.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение об аварии пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в 9:25. По сообщениям очевидцев, на автодороге «Чистое озеро – Орел» лоб в лоб столкнулись кроссовер «Черри» и «КАМАЗ».
К месту ЧП прибыли спасатели и пожарные ПСЧ №119. Они деблокировали двери искореженного кроссовера и смогли вытащить из салона автомобиля пострадавшего. После этого пожарные отключили аккумуляторы разбитых автомобилей.
Состояние здоровья пострадавшего и обстоятельства аварии уточняются.
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