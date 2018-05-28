Экзам Губайдуллин напомнил главам поселений об основном критерии оценки их деятельности

Деятельность глав поселений должна быть направлена в том числе на создание рабочих мест, отметил председатель Совета муниципальных образований РТ.

(Буинский район, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Одним из основных критериев оценки деятельности глав поселений должно быть количество созданных новых рабочих мест. Об этом заявил сегодня председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин на семинаре-совещании для глав поселений в Буинске.

«Одним из основных критериев оценки деятельности глав поселений должно быть количество созданных новых рабочих мест. Это, в конечном итоге, доход семьи и, соответственно, повышение благосостояния и качества жизни каждого жителя. А без развития малых форм хозяйствования, малого бизнеса этого достичь, конечно, сложно. И самое главное – это форма сохранения села, сельского населения, закрепления молодежи в сельской местности, о чем мы в последнее время много говорим», – сказал докладчик.

Он подчеркнул, что в современном мире перед местными органами власти стоят новые вызовы – цифровизация местного самоуправления и полноценное муниципальное участие в формировании цифровой экономики.

«Современные технологии должны стоять на службе местного самоуправления, а муниципальные образования должны быть в едином цифровом пространстве. Это нужно, чтобы мы чувствовали всех, чтобы могли детально подойти к проблемам и как можно быстрее разрешить их в интересах людей», – отметил Губайдуллин.