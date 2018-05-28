Третьяковка показала поврежденную вандалом картину Репина

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова продемонстрировала на брифинге фотографию поврежденной вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Изображение опубликовало Агентство городских новостей «Москва». На нем отчетливо заметен нанесенный произведению искусства ущерб.
Стоимость первого этапа реставрации картины может достигнуть 10 млн рублей. Финансовую помощь галерее намерен оказать Сбербанк, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Вечером 25 мая приехавший из Воронежа Игорь Подпорин повредил выставленную в Третьяковке картину Репина. Столбиком ограждения он разбил закрывающее полотно стекло. В результате холст оказался порван в трех местах, сильно пострадала авторская рама. Свой поступок хулиган объяснил состоянием алкогольного опьянения.
Возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Вандал заключен под стражу.
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