Замглавы Минсельхозпрода РТ назвал районы с низким участием в грантовых программах

Слабое участие районов в грантовых программах Ришат Хабипов назвал в том числе недоработкой глав поселений с населением.

(Буинский район, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Дрожжановский, Кайбицкий и Тетюшский районы слабо участвуют в грантовых программах фермеров. Об этом заявил на семинаре-совещании для глав поселений в Буинске замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«Уровень деловой активности сельского населения можно увидеть и по участию в наших грантовых программах поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. На каждую программу в этом году предусмотрели в полтора раза больше средств – по 250 млн рублей. Не исключено, что во втором полугодии появятся еще возможности по поддержке этих направлений», – сказал докладчик.

Всего с 2012 года 821 фермерское хозяйство получило гранты на 1,6 млрд рублей, отметил он.

В этом году для участия в грантовых программах по Заволжской зоне от Апастовского района поступило три заявки, от Буинского – пять, Верхнеуслонского – три, Кайбицкого – одна, Камско-Устьинского – четыре, Тетюшского – две, от Дрожжановского – ни одной. «Отмечаем слабое участие за последние годы в программах фермеров Дрожжановского, Кайбицкого, Тетюшского районов. Здесь вы, в том числе главы поселений, с собственным населением не дорабатываете. Инициативных людей выделить и направить к нам на участие в грантах можете только вы», – обратился Хабипов к собравшимся.

«Нам очень важно обеспечить загрузку семейных ферм на проектную мощность, у всех есть серьезные резервы для собственного развития. Имеем в виду, что фермеры уже получили гранты и по истечении своего срока отчетности, а это два года, еще не смогли полностью загрузить фермы скотом», – добавил он.

По словам замминистра, еще не полностью задействованы резервы в развитии сельхозкооперации. «Кооперируясь, фермеры снижают затраты на основе совместного использования имущества, увеличивают цену реализации продукции благодаря формированию больших партий, ее переработке и собственных каналов реализации», – пояснил он.

Для кооперативов также работают грантовая и другие формы поддержки, заметил докладчик. Так, за 2015 – 2017-й годы 20 потребительских кооперативов получили гранты на сумму более чем 260 млн рублей.

«К сожалению, по вашей зоне в этом году в гранте не участвовали кооперативы, только один кооператив из Тетюшского района заявился на грант и то на 6 млн рублей. Заместители глав, где не созданы кооперативы, возьмите вопрос на контроль, это ваша серьезная недоработка. Какая же позиция муниципальных властей по этой зоне, которые, имея 448 крестьянско-фермерских хозяйств, 65 тыс. личных подсобных хозяйств, более 62 тыс. голов живности, не имеют ни одного действующего кооператива? Хотя эта система грантовой поддержки действует уже четыре года», – посетовал Хабипов.

Он напомнил, что может быть оказана грантовая поддержка до 30 млн рублей на заготовку, хранение, переработку и дальнейшую реализацию продукции. «Поставьте перед собой задачу создать такие кооперативы, чтобы хотя бы в следующем году они могли подать заявки на участие в программе грантовой поддержки», – заключил замминистра.