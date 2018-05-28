Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»).В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео аварии на пересечении улиц Чистопольская и Меридианная в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня вечером на перекрестке улиц Чистопольская и Меридианная столкнулись два отечественных автомобиля – «Лада Калина» и «Лада» 10-й модели.

На кадрах видеозаписи видно, как «Калина» пытается проскочить перекресток. В этот момент в нее врезается «десятка». От удара «Калина» отлетает на несколько метров и переворачивается на крышу.

На помощь водителю разбитой «Лады Калины» спешат очевидцы аварии.

Подробности ДТП и количество пострадавших уточняется.