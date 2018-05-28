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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Ново-Савиновском районе Казани «Лада Калина» перевернулась на крышу в результате ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.
По предварительным данным, участниками аварии стали две отечественные легковушки – «Лада Калина» и «Лада» 10-й модели.
В результате аварии «Калина» перевернулась на крышу и сильно деформировалась.
Подробности аварии уточняются.
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