Авария произошла сегодня вечером на перекрестке улиц Чистопольская и Меридианная.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Ново-Савиновском районе Казани «Лада Калина» перевернулась на крышу в результате ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

По предварительным данным, участниками аварии стали две отечественные легковушки – «Лада Калина» и «Лада» 10-й модели.

В результате аварии «Калина» перевернулась на крышу и сильно деформировалась.

Подробности аварии уточняются.