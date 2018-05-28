В Татарстане рассмотрят возможность продлить поддержку молочных ЛПХ

Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов
(Буинский район, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов договорился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым осенью рассмотреть возможность поддержки хозяйств с дойными коровами. Об этом заявил на семинаре-совещании для глав поселений в Буинске замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.
«Молочный рынок очень негативно влияет на настроение сельчан, но при этом, для объективности, в текущем году традиционную поддержку личным подсобным хозяйствам в размере 360 млн рублей, которую выдавали осенью, выдали уже в марте. Так, для тех, кто содержит одну корову, размер субсидии составил 2 тыс. рублей, две коровы — по 3 тыс. рублей, три и более коров — по 4 тыс. рублей на одну корову», — рассказал докладчик.
«Президент готов к повторному рассмотрению этой проблемы по истечению первого полугодия. Такой разговор нашего министра Марата Готовича Ахметова с Президентом состоялся недавно при посещении районов. С учетом того, что вопрос будет тянуться до осени, министр договорился, что осенью вопрос о выделении по 3 тыс. рублей на содержание коров еще раз поднимем. Это будет плюсом к полученным 360 млн рублей», — добавил он.
Хабипов подчеркнул, что рынок сельхозпродукции как никогда неблагоприятен для сельхозпроизводителей. «Денежная выручка у нас за истекший год от реализации зерна — минус 3 млрд рублей, по молоку — уже почти 2 млрд рублей минус только в этом году», — констатировал замминистра.
В прошлом году объем сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, составил 130,5 млрд рублей или 50,9 процента. «Это ровно половина от нашего общего объема, и с учетом того, что ежегодно мы более 2 млрд рублей направляем поддержку таких хозяйств, у нас здесь резерв значительно больше, который может обеспечить как раз ежегодно не менее 5 — 6 процентов сопоставимый рост по малым формам», — отметил Хабипов.
Он заметил, что также было выделено 800 млн рублей сельхозпроизводителям: по три рубля на каждый литр реализованного молока.
«Молочный рынок, в любом случае, с участием федерального Правительства будет стабилизирован, не каждый субъект страны способен на те меры, что делает Татарстан. К осеннему периоду мы должны прийти с тем сохраненным объемом товарного молока, чтобы и население могло, в том числе через рынок, через реализацию, компенсировать свои потери в этом плане», — сказал докладчик.
По его словам, главам поселений на местах необходимо провести работу, которая позволила бы населению сохранить поголовье.
«По вашей зоне все районы (Дрожжановский, Буинский, Кайбицкий, Апастовский, Камско-Устьинский, Тетюшский — прим. Т.-и.), кроме Верхнеуслонского района, увеличили поголовье крупного рогатого скота на 3275 голов и 792 коровы. Верхний Услон — минус 84 голов КРС и 58 коров», — заключил Хабипов.
Следующая новость
Пожар вспыхнул в субботу, 26 мая, рядом с гаражами на улице Гоголя.
Президент Татарстана лично поздравил мэра Шанхая с получением права на проведение чемпионата Worldskills в 2021 году.
Экскурсия прошла в рамках программы V театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка»
В марте личным подсобным хозяйствам на возмещение части затрат по содержанию дойного стада было выделено 360 млн рублей.
После инцидента ДОСААФ РТ усиливает работу на земле.
В третьем квартале 2019 года в китайском индустриальном парке заработает завод по производству стиральных машин.
В театре кукол «Экият» состоялось чествование победителей конкурсов «Лучший культурный дневник школьника» и «Самый культурный родитель».
Возгорание произошло на чердаке дома №23 по улице Кулахметова.
Китайский производитель стиральных машин рассчитывает использовать удачное месторасположение Автограда для продвижения на рынок Средней Азии.
Президент Татарстана поблагодарил Каматха за одобрение этого проекта, назвав Чистополь уникальным историко-культурным центром.
Президент НБР высоко оценил потенциал татарстанских проектов, включая комплексное развитие Чистополя.
14 лет назад возле населенного пункта Пригородное в Чечне погибли шесть российских военнослужащих.
Адам Штифтер сказал, что у венгерского и татарского языков есть много общих слов, что помогает в изучении.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
28 маяПобедитель WorldSkills Russia-2018 Виктор Марков: «Точность и спокойствие – именно эти качества помогли мне выиграть»
28 маяЧто посмотреть в Казани 28 – 31 мая: бесплатный концерт Тины Кузнецовой, отчетные выступления детей в казанских парках, ярмарка индустрии красоты и премьерные спектакли