В Татарстане рассмотрят возможность продлить поддержку молочных ЛПХ

В марте личным подсобным хозяйствам на возмещение части затрат по содержанию дойного стада было выделено 360 млн рублей.

(Буинский район, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов договорился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым осенью рассмотреть возможность поддержки хозяйств с дойными коровами. Об этом заявил на семинаре-совещании для глав поселений в Буинске замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«Молочный рынок очень негативно влияет на настроение сельчан, но при этом, для объективности, в текущем году традиционную поддержку личным подсобным хозяйствам в размере 360 млн рублей, которую выдавали осенью, выдали уже в марте. Так, для тех, кто содержит одну корову, размер субсидии составил 2 тыс. рублей, две коровы — по 3 тыс. рублей, три и более коров — по 4 тыс. рублей на одну корову», — рассказал докладчик.

«Президент готов к повторному рассмотрению этой проблемы по истечению первого полугодия. Такой разговор нашего министра Марата Готовича Ахметова с Президентом состоялся недавно при посещении районов. С учетом того, что вопрос будет тянуться до осени, министр договорился, что осенью вопрос о выделении по 3 тыс. рублей на содержание коров еще раз поднимем. Это будет плюсом к полученным 360 млн рублей», — добавил он.

Хабипов подчеркнул, что рынок сельхозпродукции как никогда неблагоприятен для сельхозпроизводителей. «Денежная выручка у нас за истекший год от реализации зерна — минус 3 млрд рублей, по молоку — уже почти 2 млрд рублей минус только в этом году», — констатировал замминистра.

В прошлом году объем сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, составил 130,5 млрд рублей или 50,9 процента. «Это ровно половина от нашего общего объема, и с учетом того, что ежегодно мы более 2 млрд рублей направляем поддержку таких хозяйств, у нас здесь резерв значительно больше, который может обеспечить как раз ежегодно не менее 5 — 6 процентов сопоставимый рост по малым формам», — отметил Хабипов.

Он заметил, что также было выделено 800 млн рублей сельхозпроизводителям: по три рубля на каждый литр реализованного молока.

«Молочный рынок, в любом случае, с участием федерального Правительства будет стабилизирован, не каждый субъект страны способен на те меры, что делает Татарстан. К осеннему периоду мы должны прийти с тем сохраненным объемом товарного молока, чтобы и население могло, в том числе через рынок, через реализацию, компенсировать свои потери в этом плане», — сказал докладчик.

По его словам, главам поселений на местах необходимо провести работу, которая позволила бы населению сохранить поголовье.

«По вашей зоне все районы (Дрожжановский, Буинский, Кайбицкий, Апастовский, Камско-Устьинский, Тетюшский — прим. Т.-и.), кроме Верхнеуслонского района, увеличили поголовье крупного рогатого скота на 3275 голов и 792 коровы. Верхний Услон — минус 84 голов КРС и 58 коров», — заключил Хабипов.