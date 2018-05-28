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Татар-информ

28 мая 2018, 16:38

Общество

Командир пожарного звена в Кемерово пройдет психиатрическую экспертизу в Москве

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Кемеровские эксперты признали Сергея Генина вменяемым.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Начальник караула пожарно-спасательной части в Кемерово Сергей Генин, которого обвиняют по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Генина Елену Киселеву.

«Завтра его отправят самолетом на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского», – сказала Киселева.

Кемеровские эксперты признали Генина вменяемым. Тем не менее психиатра беспокоит тяжелое эмоциональное состояние обвиняемого.

«Его состояние было обусловлено этим тяжёлым пожаром, тяжёлой работой, страшными впечатлениями, которые там, безусловно, были: 40 часов они работали там не покладая рук», – отметила адвокат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что следствие попросило арестовать главу МЧС по Кемеровской области на два месяца.

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