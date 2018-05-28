Следствие попросило арестовать главу МЧС по Кемеровской области на два месяца

Рекомендуем
(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Следствие попросило арестовать главу МЧС по Кемеровской области до 25 июля, сообщили «Известия».
Напомним, Александра Мамонтова обвиняют в халатности и растрате по делу о гибели 60 человек на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Главу кемеровского МЧС и руководителя ведомственного отдела надзора Григория Тереньева задержали 25 мая. В суде следователь заявил, что Мамонтов был осведомлен о грубых нарушениях пожарной безопасности в ТЦ, однако внеплановые проверки не организовывал.
Трагедия в Кемерово случилась 25 марта. В здании ТЦ вспыхнул крупный пожар, потушить который удалось лишь на следующий день. В здании не сработали системы пожаротушения. В результате погибли 60 человек, еще 79 пострадали.
Следующая новость
Награждение престижной премией прошло в пяти номинациях.
На 1106-м километре трассы М7 отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с «Киа Рио».
В этом году стражи границы празднуют сто лет со дня основания службы.
Инцидент произошел в районе села Старое Чурилино.
Чемпион Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» перешел в питерский СКА.
Проект домика для лебедей на Черном озере проходил архитектурную экспертизу.
Территорию фестиваля болельщиков в Казани обновят к следующему сезону.
За очищение воды в озере Кабан будет отвечать уникальная для Татарстана фитоочистная система.
В парках Казани в темное время суток будут проходить квесты, тихие вечеринки, ночные маркеты.
Хоккеисты проедут по центру города на автобусе и продемонстрируют Кубок Гагарина всем желающим.
В Горкинско-Ометьевском лесу дети смогут выращивать зелень и овощи, а в сентябре оценить урожай.
Средний рост начальной цены лотов составил 730 процентов по всем лотам.
Президент Татарстана поучаствует в III ежегодном заседании Нового банка развития.
Трофей продолжает свое путешествие по всему миру вместе с его действующими обладателями – хоккеистами «Ак Барса».
28 маяЧто посмотреть в Казани 28 – 31 мая: бесплатный концерт Тины Кузнецовой, отчетные выступления детей в казанских парках, ярмарка индустрии красоты и премьерные спектакли
27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью