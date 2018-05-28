Следствие попросило арестовать главу МЧС по Кемеровской области на два месяца

Александра Мамонтова обвиняют в халатности и растрате по делу о гибели 60 человек на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Следствие попросило арестовать главу МЧС по Кемеровской области до 25 июля, сообщили «Известия».

Напомним, Александра Мамонтова обвиняют в халатности и растрате по делу о гибели 60 человек на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Главу кемеровского МЧС и руководителя ведомственного отдела надзора Григория Тереньева задержали 25 мая. В суде следователь заявил, что Мамонтов был осведомлен о грубых нарушениях пожарной безопасности в ТЦ, однако внеплановые проверки не организовывал.

Трагедия в Кемерово случилась 25 марта. В здании ТЦ вспыхнул крупный пожар, потушить который удалось лишь на следующий день. В здании не сработали системы пожаротушения. В результате погибли 60 человек, еще 79 пострадали.