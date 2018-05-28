Василий Токранов примет участие в чествовании «Ак Барса»

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Экс-защитник «Ак Барса», а ныне хоккеист СКА Василий Токранов примет участие в чемпионском параде казанского клуба. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил руководитель медиацентра хоккейного клуба «Ак Барс» Михаил Степанов.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Токранов и другие хоккеисты, покинувшие клуб, принимать участие в чествовании, Степанов заявил: «Конечно, будут. Это общая победа. Хоккейная жизнь состоит из переходов и различных трансферов. Все хоккеисты планируют принять участие, все будут. Это общая победа команды и болельщиков», – подчеркнул Степанов.
После завершения сезона «Ак Барс» покинули пять хоккеистов: Дамир Мусин и Дмитрий Архипов перешли в хоккейный клуб «Сочи», Токранов подписал контракт с питерским СКА, Антон Глинкин вернулся в «Трактор», а Атте Охтамма уехал в финский «Кярпят». Чествование «Ак Барса» начнется 30 мая в 17.00 на площади Тысячелетия – для зрителей будут работать интерактивные и фотозоны, фудкорты и многое другое. В 18.00 хоккеистов принимает Президент Татарстана Рустам Минниханов, с 18.50 до 19.30 обладатели Кубка Гагарина проедут по городу, а в 19.00 на площади Тысячелетия стартует концертная программа. Специальными гостями мероприятия станут Полина Гагарина, группа «Пицца» и рэпер Мот.
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